بورسعيد تحت الأمطار.. سيارات ومعدات شفط المياه تنتشر بالشوارع

انتشرت سيارات ومعدات شفط وسحب مياه الأمطار والأطقم الفنية العاملة عليها، اليوم الأحد، بكافة أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد، للتعامل السريع مع تجمعات المياه بالشوارع، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بسرعة التعامل مع آثار حالة الطقس غير المستقرة.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بالأحياء ومدينة بورفؤاد من استعداداتها لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، والمتابعة المستمرة لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة الاستعدادات لاحتواء أي مواقف طارئة ناتجة عن سقوط الأمطار.

وشملت الإجراءات التأكد من كفاءة محطات الصرف الصحي ومصارف توزيع المياه، وصلاحية بالوعات الأمطار بكافة الشوارع خاصة المناطق التي تشهد تراكم كميات من المياه، وذلك لمنع حدوث أي أزمات فور تساقط الأمطار.

ومن جانبه، أكد محافظ بورسعيد على أهمية التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية على مستوى المحافظة، لمواجهة آثار الطقس السيئ، مشددًا على ضرورة متابعة كفاءة المعدات المستخدمة في سحب مياه الأمطار، والتواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية والجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس أولًا بأول، والتنسيق مع إدارة المرور لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات أثناء سقوط الأمطار.