3 سيناريوهات تحدد مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

أثارت الأزمة بين الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، وأرني سلوت المدير الفني للفريق، التكهنات حول مستقبل لاعب منتخب مصر.

ماذا حدث؟

انفجر محمد صلاح غاضبا عقب مباراة ليدز يونايتد، وقال: "أشعر بخيبة أمل كبيرة. لقد قدمت الكثير لهذا النادي - وهذا واضح للجميع - على مر السنين، وخاصة الموسم الماضي، وأنا أجلس على مقاعد البدلاء، ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلى عني. هذا ما أشعر به".

وأضاف: "من الواضح تماماً أن أحدهم يريد تحميلني كامل المسؤولية. لقد وعدني النادي بالكثير في الصيف، ولكنني حتى الآن أجلس على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم وفوا بتلك الوعود، أقولها مراراً وتكراراً، كانت تربطني علاقة جيدة بالمدرب، وفجأة انقطعت علاقتنا تماماً، لا أعرف السبب. يبدو أن أحدهم لا يريدني في النادي".

وقرر أرني سلوت استبعاده من مباراة إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف.

سيناريوهات تحدد مستقبل محمد صلاح

تفتح أزمة محمد صلاح وسلوت، أمام 3 سيناريوهات تحدد مستقبل الدوري المصري كالآتي، إنهاء الخلاف بينهما، إقالة سلوت واستمرار صلاح، رحيل صلاح في الانتقالات الشتوية المقبلة.

يمكن أن يكون السيناريو الثاني صعبا، خاصة أن قرار استبعاد صلاح من مباراة إنتر ميلان، جاء بموافقة المدير الرياضي للنادي ريتشارد هيوز والمالكين "مجموعة فينواي الرياضية"، وفقا لما قاله سلوت في المؤتمر الصحفي اليوم.

وبالنسبة للسيناريو الثالث، جدد محمد صلاح عقده مع ليفربول الصيف الماضي، وينتهي بنهاية الموسم المقبل، إلا أنه بحدوث الأزمة، أبدت أندية الهلال والقادسية ونيوم السعودية، اهتمامها بضم صلاح في يناير، كذلك فريقا سان دييجو وشيكاغو فاير من الدوري الأمريكي.