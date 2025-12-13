مباريات الأمس
بالفيديو.. الأمير الأردني يقود المدرجات ضد العراق بكأس العرب

كتب : هند عواد

01:12 م 13/12/2025
    الأمير الأردني هاشم بن عبدالله الثاني (3)
    الأمير الأردني هاشم بن عبدالله الثاني (7)
    الأمير الأردني هاشم بن عبدالله الثاني (4)
    الأمير الأردني هاشم بن عبدالله الثاني (2)
    الأمير الأردني هاشم بن عبدالله الثاني (5)
    الأمير الأردني هاشم بن عبدالله الثاني (6)

حضر الأمير الأردني هاشم بن عبدالله الثاني، مباراة منتخب بلاده ضد العراق، التي أقيمت مساء أمس، في ربع نهائي كأس العرب.

ونشر الحساب الرسمي لكأس العرب على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو للأمير الأردني، وهو بين الجماهير في المدرجات.

وظهر هاشم بن عبدالله الثاني، وهو يقود المدرجات مع الجماهير الأردنية، إذ أخذ العصاية من المشجع وتولى هو مسؤولية الضرب على الطبلة.

وتأهل منتخب الأردن إلى نصف نهائي كأس العرب، لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على العراق بهدف نظيف.

الأمير الأردني الأردن والعراق الأمير الأردني هاشم بن عبدالله الثاني هاشم بن عبدالله الثاني

أخبار

المزيد

