بالصور- محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى أبو الريش

أسوان - إيهاب عمران:

تشهد مختلف القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" تنفيذ سلسلة من المشروعات بمختلف قطاعات العمل العام.

وتابع اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى أبو الريش، والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي على مساحة 6.5 فدان، وبطاقة 25 ألف م³/يوم.

ويضم المشروع 6 محطات للرفع، و254 كم شبكات انحدار، و16 كم لخطوط الطرد، بتكلفة تقديرية تصل إلى 975 مليون جنيه، بما يساهم في خدمة أكثر من 125 ألف نسمة من أهالي قرى أبو الريش قبلي وبحري وبهريف والأعقاب، وتحقيق حلم طال انتظاره منذ عقود.

وأشار المحافظ إلى مواجهة العديد من التحديات، منها الطبيعة الصخرية الصعبة، مؤكدًا أنه تم استعجال تنفيذ هذا المشروع الحيوي الذي كان متوقفًا منذ 2010، وتم إدراجه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المحافظ أن المشروع يتم تنفيذه بشكل متكامل طبقًا لأعلى المعايير الدولية، مما يعكس حرص أجهزة الدولة على العمل بروح الفريق الواحد لتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، وتلبية مطالبهم من خلال تسخير كافة الإمكانيات لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن مشروع الصرف يأتي استكمالًا لمشروع الربط وتسليم خط المياه الناقل من محطة جبل شيشة مباشرة إلى خزان أبو الريش لشركة مياه الشرب للتشغيل الفوري، بسعة 4 آلاف م³، بطول 15 كم وقطر 500 مللي (UPVC)، مما ساهم في دعم وتحسين وزيادة مياه الشرب لتلبية احتياجات الأهالي بالشكل المطلوب.

ولفت المحافظ إلى أنه تم تزويد خزان المياه بالطاقة من خلال الألواح الشمسية، ويتم تحليل عينات المياه بالمعامل المتخصصة للتأكد من سلامتها وجودتها للاستهلاك الآدمي.