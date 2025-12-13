تحسين حياة المواطنين.. فيديو من داخل مشروعات حياة كريمة بالقليوبية

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لجولة الدكتور مصطفى مدبولي بمشروعات حياة كريمة في محافظة القليوبية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى، والتي يأتي تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.

وقال "يونس"، عبر صفحته على فيسبوك: "أولويات الحكومة في الفترة الحالية تتمثل في مشروعات التعليم والصحة، بجانب تحسين جودة حياة المواطنين".

واطلع الدكتور مصطفى مدبولي، على الخدمات التي يقدمها المجمع الزراعي الملحق بالوحدة البيطرية، والتي منها الدورات التدريبية الموجهة للمزارعين، حول الأساليب الحديثة والأنسب في زراعة المحاصيل، وطرق الوقاية من الآفات بطرق آمنة.

اقرأ أيضًا:

أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

الحد الأدنى للأجور.. فرص عمل جديدة في شركات خاصة

صادرات مصر الزراعية تسجل 8.8 مليون طن في 2025