تحسين حياة المواطنين.. فيديو من داخل مشروعات حياة كريمة بالقليوبية

كتب : محمد عبدالناصر

01:24 م 13/12/2025

هاني يونس المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لجولة الدكتور مصطفى مدبولي بمشروعات حياة كريمة في محافظة القليوبية.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بقرى مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بتفقد الوحدة البيطرية بقرية نوى، والتي يأتي تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.

وقال "يونس"، عبر صفحته على فيسبوك: "أولويات الحكومة في الفترة الحالية تتمثل في مشروعات التعليم والصحة، بجانب تحسين جودة حياة المواطنين".

واطلع الدكتور مصطفى مدبولي، على الخدمات التي يقدمها المجمع الزراعي الملحق بالوحدة البيطرية، والتي منها الدورات التدريبية الموجهة للمزارعين، حول الأساليب الحديثة والأنسب في زراعة المحاصيل، وطرق الوقاية من الآفات بطرق آمنة.

هاني يونس تحسين حياة المواطنين مشروعات حياة كريمة بالقليوبية جولة مدبولي بمشروعات حياة كريمة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري

