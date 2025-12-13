بالصور- إقامة مصنع للتمور وأكواب ورقية ووحدة تعبئة بن بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن إقامة مصنع للتمور ومصنعي أكواب ورقية صديقة للبيئة، ووحدة لتعبئة البن بإجمالي تكلفة 13 مليون جنيه.

وأكد محمد العديسي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد، أن المديرية نجحت في تنفيذ مصنع للتمور بمدينة الخارجة بتكلفة 10.5 مليون جنيه، يشمل وحدة تصنيع وتعبئة متكاملة وكافة مستلزمات التشغيل، بالإضافة إلى 3 ثلاجات لحفظ التمور بسعة 180 طنًا.

وأضاف "العديسي" أنه تم إنشاء وحدة تصنيع أكواب ورقية صديقة للبيئة ووحدة لتعبئة البن بغرب مدينة الخارجة بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وفرت هذه المشروعات فرص عمل جديدة للشباب.

ولفت "العديسي" إلى أن هذه المشروعات تم تنفيذها من الاعتمادات المالية لمؤسسة التكافل الاجتماعي التابعة للمديرية، بعد نجاح المؤسسة في تنفيذ مشروعات استثمارية تدر عائدًا ماليًا يُستخدم للإنفاق على المساعدات الاجتماعية ودعم الحالات الأولى بالرعاية، وفك كرب الغارمين والغارمات، ودعم الأرامل والمطلقات، وحالات تكافل وكرامة.

وأشار "العديسي" إلى أن نجاح المؤسسة جاء بدعم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، من خلال جمع تبرعات لصالحها عبر تحصيل رسوم على خروج الحاصلات الزراعية من المحافظة، بالإضافة إلى تحصيل رسوم إدارية من الوحدات المحلية عند استخراج التراخيص المتنوعة، مما ساعد المؤسسة على تحسين أدائها وزيادة الدعم الاجتماعي.