كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

أول فريق مصري.. ماذا ينتظر بيراميدز ضد فلامنجو البرازيلي؟

كتب : هند عواد

09:00 ص 13/12/2025
أصبح بيراميدز على موعد مع مواجهة محتملة ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025، وذلك في حال تخطي عقبة فلامنجو البرازيلي.

بيراميدز وفلامنجو البرازيلي

يواجه بيراميدز نظيره فلامنجو البرازيلي، في السابعة مساء اليوم السبت، على ملعب "أحمد بن علي"، في إطار منافسات لقب "كأس التحدي" ضمن بطولة كأس الإنتركونتيننتال 2025.

وتعتبر هذه المرة الثانية التي يواجه فيها فلامنجو البرازيلي فريقا مصريا، إذ سبق وواجه الأهلي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2023، وانتهت المباراة بفوز البرازيلي 4-2.

ماذا ينتظر بيراميدز أمام فلامنجو البرازيلي؟

في حالة فوز بيراميدز على فلامنجو البرازيلي، سيصبح أول فريق مصري يحقق الفوز عليه، بعد هزيمة الأهلي، كما أنه سيتأهل إلى نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويضرب الفائز من مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي، موعدا مع بطل أوروبا باريس سان جيرمان، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال، وفي حالة تأهل بيراميدز، سيصبح أول فريق مصري يواجه الفرنسي.

بيراميدز كأس الإنتركونتيننتال بيراميدس وفلامنجو باريس سان جيرمان

