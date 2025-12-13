علق إبراهيم هلهول، المدرب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، على إمكانية رحيل الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن الريدز بعد أزمته مع المدرب أرني سلوت.

وقال إبراهيم هلهول، في تصريحات خاصة لمصراوي: "من وجهة نظري، ما زال أمام صلاح الكثير ليقدمه ويضيفه إلى تاريخه في إنجلترا، وأنا ضد رحيله في الوقت الحالي، لأنه أيقونة لليفربول، وسلوت "هيرمى الفوطة".

وأضاف: "لأن صلاح معشوق جماهير ليفربول، وفي حالة الاضطرار إلى الرحيل، سيكون الدوري الأمريكي الأفضل له لقلة الضغوط، ولكن الدوري السعودي به منافسة قوية".

وكان صلاح قد انتقد سلوت عقب جلوسه على مقاعد البدلاء، وقال بعد مباراة ليدز يونايتد: "علاقتي مع سلوت مكسورة تمامًا، وشخص ما لا يريدني هنا، أشعر بأنهم رموني تحت الحافلة"، ليقرر المدرب الهولندي استبعاده من مباراة إنتر ميلان.

