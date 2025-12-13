"كرنفاليتا" و"سكويز آب".. زيادة حتى 10 جنيهات في أسعار آيس كريم "دولسي"

بيان مهم من التنمية المحلية بشأن المرحلة الثانية من تطوير سوق العتبة

كتبت- دينا خالد:

قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، اليوم الأربعاء، إن شركة "دولسي" للصناعات الغذائية قررت رفع أسعار بعض منتجاتها من الآيس كريم بدءا من اليوم.

وأضاف المنوفي أن الشركة رفعت أسعار منتجاتها من الايس كريم بقيمة تتراوح بين جنيهين و10 جنيهات.

وبحسب المنوفي، رفعت الشركة سعر عبوة آيس كريم "كرنفاليتا عائلي" إلى 60 جنيها، مقابل 5p جنيها قبل الزيادة، بزيادة 10 جنيهات.

وأشار إلى أن الشركة رفعت سعر " كوب دولسي سوبر ريبو" إلى 10 جنيهات مقابل 8 جنيهات قبل الزيادة، وكوب "كرنفاليتا" إلى 15 جنيها مقابل 12 جنيها، بزيادة 3 جنيهات.

ورفعت الشركة "استيك سكويز" إلى 8 جنيهات مقابل 7 جنيهات، بزيادة جنيه، وارتفع سعر "سكويز آب مانجو" إلى 25 جنيها مقابل 20 جنيها قبل الزيادة.

ودولسي هي واحدة شركات إنتاج الآيس كريم في مصر، وتتبع شركة "Nestle"، حيث دخلت السوق المصري للآيس كريم في عام 1988.