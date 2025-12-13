الإرهاق النفسي المستمر شعور شائع في ظل الضغوط اليومية، لا يحدث من فراغ، وغالبًا ما تتداخل عدة عوامل نفسية وجسدية وسلوكية تؤدي إلى استنزاف الطاقة العقلية والعاطفية.

إليك أبرز الأسباب المحتملة وفق "Psychology Today":

التوتر المزمن وضغط الحياة اليومي

عندما يواجه الإنسان ضغوطًا مستمرة مثل العمل المرهق، والمسؤوليات العائلية، أو الأزمات المالية يبقى الجسم في حالة استنفار دائم.

هذا يستهلك الهرمونات والطاقة العصبية، مما يجعل العقل يشعر بالإجهاد حتى دون مجهود كبير.

كثرة التفكير والقلق المبالغ فيه

العقل الذي لا يتوقف عن تحليل كل شيء واستباق المشاكل يعيش في حالة إرهاق مشابهة للجري دون توقف.

القلق المستمر يستهلك التركيز والقدرة الذهنية، ما يؤدي لشعور دائم بالتعب النفسي.

قلة النوم أو نوم غير مُريح

النوم هو إعادة تشغيل للجسم والدماغ عندما يكون النوم متقطعًا أو قليلًا، لا تتمكن الدماغ من إصلاح ما استهلكته خلال اليوم، فتستيقظ منهكًا حتى قبل أن يبدأ يومك.

نقص بعض العناصر الغذائية

قلة الفيتامينات مثل B12 أو الحديد تؤثر مباشرة على الدماغ والجهاز العصبي ومع مرور الوقت يظهر إرهاق نفسي مصحوب بتشتت وضعف تركيز.

تجاهل المشاعر والكبت المتواصل

كبت الغضب، الحزن، أو الإحباط يجعل الجسم يتعامل معها كحِمل مستمر، والمشاعر المكبوتة تستنزف الطاقة النفسية حتى لو حاول الإنسان التظاهر بالقوة.