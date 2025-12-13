مباريات الأمس
موعد مباراة بيراميدز و فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة

كتب - محمد عبد السلام:

03:50 ص 13/12/2025
يلاقي فريق بيراميدز نظيره فلامنجو البرازيلي، اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر، ضمن مواجهات دور نصف النهائي من كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز و فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء، وتقام المباراة على استاد أحمد بن علي، في دولة قطر.

ويذكر أن الفائز في مباراة اليوم سوف يصعد إلى نهائي الكأس ليلاقي فريق باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وصعد بيراميدز إلى نصف نهائي البطولة بعد فوزه في المرحلة الثانية على الأهلي السعودي بثلاثية مقابل هدف.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية، الناقل الحصري لمباريات كأس إنتركونتيننتال، وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 2".

