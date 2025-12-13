أحمد السقا يكشف حقيقة حذف فيديو دعمه لصلاح من على إنستجرام

القاهرة - مصراوي:

نشرت حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التقطتها داخل الاستديو صوت الزمالك.

وظهرت حنين وهي في الاستديو أثناء تصوير حلقة برنامجها الإذاعي، ولاقت الصور تفاعلا واسعا من الجمهور لما تتمتع به من جمال وأناقة".

ويذكر أن حنين خالد تعمل مذيعة في راديو "صوت الزمالك"، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جماهير القلعة البيضاء.

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره حرس الحدود، يوم السبت الموافق 20 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

