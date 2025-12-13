حالة الطقس اليوم.. أمطار بهذه المناطق وبرودة

من القاهرة إلى العالم.. المتحف المصري الكبير يضع مصر على خريطة السياحة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وشبورة مائية من 3-9 صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقعت الأرصاد فرص ضعيفة لسقوط الأمطار على القاهرة الكبرى و جنوب الوجه البحري.

