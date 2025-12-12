تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حزمة من القرارات التنظيمية التي تضمنت إجراء حركة تغييرات موسعة بعدد من المناصب القيادية داخل ديوان عام الوزارة، بهدف تعزيز كفاءة العمل ودعم الإدارات الحيوية.

شملت القرارات اختيار محمد عطية ليشغل منصب مستشار هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم، كما قرر الوزير تعيين خالد عبد الحكم في منصب مساعد وزير التعليم لشؤون الامتحانات، وذلك في إطار خطة تطوير منظومة الامتحانات ورفع مستوى الجاهزية للامتحانات العامة، وعلى رأسها امتحانات الثانوية العامة.

وتضمنت حركة التغييرات تكليف الدكتورة فاتن عزازي برئاسة الجمعية العامة لمدارس المعاهد القومية.

