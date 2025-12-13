إعلان

أشرف شاكر يعرض "موزون" بالأوبرا.. الاثنين

كتب : محمد شاكر

05:00 ص 13/12/2025
    أشرف شاكر يعرض موزون بالأوبرا (2)
    أشرف شاكر يعرض موزون بالأوبرا (4)
    أشرف شاكر يعرض موزون بالأوبرا (3)

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام معرض بعنوان "موزون" للتشكيلى أشرف شاكر.

ويفتتح المعرض فى السادسة مساء الاثنين ١٥ ديسمبر ويستمر حتى الأحد ٢١ ديسمبر بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية.

يأتى المعرض استمراراً لخطط وزارة الثقافة الهادفة إلى التعريف بمختلف التوجهات التشكيلية ويضم أكثر من ٤٠ عمل فنى منفذة بخامات مختلفة منها المعدن، الخشب، السجاد وكانفاس تعبر عن روح مدرسة الباو هاوس التى أرست مبادئ التصميم الحديث وجمعت بين فكرة الفنون الجميلة وتطبيقاتها العملية .

جدير بالذكر أن أشرف شاكر تخرج فى كلية الفنون الجميلة عام ١٩٨٨ قسم العمارة الداخلية، بدأ مسيرته المهنية كمصمم جرافيك وعمل فى مجال تصميم وبناء أجنحة المعارض، نجح فى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مساحات عملية من خلال نهج متنوع يجمع بين التصميم الداخلي والتواصل البصرى والتخطيط المكانى.

