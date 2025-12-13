مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"أتمنى مشاركة صلاح".. مدرب برايتون يكشف عن تحديًا قبل مواجهة ليفربول

كتب : مصطفى الجريتلي

05:58 ص 13/12/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 7 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف المدير الفني لفريق برايتون فابيان هورتزلر عن تحديًا قبل مواجهة ليفربول متعلق بالنجم المصري بصفوف الريدز محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

فريق برايتون سيحل ضيفًا عند الخامسة من مساء اليوم السبت على نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني لبرايتون إنه يرغب في مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمامهم، معللاً:"أرغب دائمًا في مواجهة أفضل اللاعبين ونحاول قبول هذا التحدي".

وفي الوقت ذاته أوضح فابيان أنه لا يعرف اللاعبين الذين سيدفع بهم ليفربول خلال المباراة:"ولا نعرف كيف سيواجهونا".

وأتم مدرب برايتون التصريحات بالتشديد على ضرورة التركيز خلال مواجهة ليفربول:"بغض النظر عن حالة ليفربول، ستكون مواجهة كبيرة، لذا نحاول مواجهتها والفوز بهذه المباراة".

ترتيب برايتون وليفربول

ويحتل فريق برايتون قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة فيما يحتل فريق ليفربول المركز العاشر بالرصيد ذاته.

يذكر أن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول قد استبعد محمد صلاح من قائمة مباراة فريقه الماضية أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا على إثر أزمة تصريحات النجم المصري عن المدرب وإدارة النادي.

اقرأ أيضًا:

"قدرات محدودة في مهارة".. الكشف عن تقرير كشافي برشلونة بخصوص حمزة عبدالكريم

رسالة مؤثرة من شقيق يزن النعيمات بعد إصابة الرباط الصليبي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي برايتون موعد مباراة برايتون وليفربول

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة