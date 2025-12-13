رسالة مؤثرة من شقيق يزن النعيمات بعد إصابة الرباط الصليبي

كشف المدير الفني لفريق برايتون فابيان هورتزلر عن تحديًا قبل مواجهة ليفربول متعلق بالنجم المصري بصفوف الريدز محمد صلاح.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

فريق برايتون سيحل ضيفًا عند الخامسة من مساء اليوم السبت على نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الفني لبرايتون إنه يرغب في مشاركة محمد صلاح مع ليفربول أمامهم، معللاً:"أرغب دائمًا في مواجهة أفضل اللاعبين ونحاول قبول هذا التحدي".

وفي الوقت ذاته أوضح فابيان أنه لا يعرف اللاعبين الذين سيدفع بهم ليفربول خلال المباراة:"ولا نعرف كيف سيواجهونا".

وأتم مدرب برايتون التصريحات بالتشديد على ضرورة التركيز خلال مواجهة ليفربول:"بغض النظر عن حالة ليفربول، ستكون مواجهة كبيرة، لذا نحاول مواجهتها والفوز بهذه المباراة".

ترتيب برايتون وليفربول

ويحتل فريق برايتون قبل المباراة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة فيما يحتل فريق ليفربول المركز العاشر بالرصيد ذاته.

يذكر أن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول قد استبعد محمد صلاح من قائمة مباراة فريقه الماضية أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا على إثر أزمة تصريحات النجم المصري عن المدرب وإدارة النادي.

