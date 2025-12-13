موعد مباراة آرسنال و وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

يلاقي فريق ليفربول نظيره برايتون اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء، وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو يحتل المركز العاشر برصيد 23 نقطة، بينما يدخل برايتون اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 23 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".