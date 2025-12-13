تسريب جديد لـ"بشار الأسد ولونا الشبل" في قصر الشعب السوري.. فيديو

كتب-عبدالله محمود:

نشرت قناة العربية تسريبًا جديدًا يجمع الرئيس السوري السابق بشار الأسد بمستشارته الإعلامية الراحلة لونا الشبل داخل قصر الشعب بعد معركة حلب 2016.

ويظهر الفيديو لونا الشبل وهي تشرف على إنتاج وإخراج فيديو لـ "بشار الأسد" وهو يوجه فيه تهنئة للشعب السوري بانتصار قواته في معركة حلب عام 2016.

كما ظهرت لونا الشبل إلى جانب الأسد على درج القصر، وهي تهمس له وتقدم له ملاحظاتها قبل تسجيل رسالته المصورة.

وأكدت قناة العربية أن لونا الشبل كانت المشرفة المباشرة على هذا الفيديو الذي نشر في حينه ليعلن فيه انتصار قواته بعد معركة استمرت 4 سنوات، معتبرًا الأسد أنه حرر مدينة حلب.