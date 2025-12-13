موعد مباراة بيراميدز و فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة

رسالة مؤثرة من شقيق يزن النعيمات بعد إصابة الرباط الصليبي

كتب - محمد عبد السلام:

يلاقي فريق أرسنال نظيره وولفرهامبتون اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة آرسنال و وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام المباراة على ملعب الإمارات معقل فريق أرسنال.

ويدخل أرسنال اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة، بينما يدخل وولفرهامبتون اللقاء وهو يتذيل جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".