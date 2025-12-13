تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مبكرًا لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية لضمان انتظام سير الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.

موعد الامتحانات

أعلنت الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة 2026 ستنطلق اعتبارًا من 20 يونيو المقبل، وفق الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي الحالي، لضمان تنظيم العملية الامتحانية بدقة.

فتح باب تسجيل البيانات للأعضاء

أتاحت وزارة التربية والتعليم للأعضاء الراغبين في العمل كرؤساء لجان أو مراقبين أوليين فرصة تحديث بياناتهم من خلال الرابط الرسمي: https://thanwya-teach.emis.gov.eg/، كما يمكن للأعضاء الراغبين بالتسجيل للعمل كرؤساء كنترولات ولجان إدارة تعبئة الاستمارات عبر نفس الرابط.

إجراءات مشددة لمواجهة الغش

تدرس الوزارة حاليًا سلسلة من الإجراءات الصارمة لمنع الغش داخل اللجان، من بينها تركيب كاميرات مراقبة إضافية في اللجان التي شهدت مخالفات في السنوات السابقة، وضمان متابعة دقيقة لكل غرفة امتحان.

اختيار رؤساء اللجان بعناية

أكدت الوزارة على اختيار رؤساء اللجان بعناية فائقة، مع عقد مقابلات لاختيار الأعضاء المرشحين للعمل كرؤساء لجان ومراقبين خلال إجازة نصف العام الدراسي، في إطار استراتيجية شاملة لضمان نزاهة الامتحانات.

اقرأ أيضاً:

قرار جديد من التعليم بشأن المدارس الخاصة - مستند

بعد تعديل اسمها لجامعة العاصمة.. ما الموقف القانوني لطلاب حلوان؟