يلاقي فريق برشلونة نظيره أوساسونا اليوم السبت الموافق 13 ديسمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة عشر في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء، وتقام المباراة على ملعب الكامب نو معقل برشلونة.

ويدخل برشلونة اللقاء وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، بينما يحتل أوساسونا المركز الخامس عشر برصيد 15 نقطة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورت" القطرية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني، وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورت 1".