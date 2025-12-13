3 حقائق بعد ختام ربع نهائي كأس العرب قطر 2025

موعد مباراة آرسنال و وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أختتمت مساء يوم أمس الجمعة منافسات دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس العرب قطر 2025.

وأسفرت منافسات اليوم الثاني من دور ربع نهائي كأس العرب عن تأهل منتخب الأردن بعد فوزه بهدف نظيف على العراق كما رافقه منتخب الإمارات بعدما فاز على نظيره الجزائري.

1) اللجوء لركلات الترجيح

لم يتم اللجوء لركلات الترجيح لحسم بطاقة من بطاقات التأهل إلى دور نصف النهائي سوى مرة واحدة وكانت في منافسات اليوم الثاني حين تعادل منتخب الجزائر بهدف لمثله مع نظيره الإماراتي بهدف لكل منتخب ليحسم المنتخب الإماراتي بطاقة التأهل بركلات الترجيح بنتيجة ( 7 - 6 ).

وكانت المباريات الثلاث الأخرى بدور نصف النهائي تم حسم مباراتين منهن في الوقت الأصلي وثالثة جمعت بين فلسطين والسعودية تم حسمها خلال الوقت الإضافي.

2) تفوق المجموعة الثالثة

تفوق منتخبا المجموعة الثالثة الأردن (المتصدر) و الإمارات (الوصيف) على منتخبي المجموعة الرابعة الجزائر (المتصدر) و العراق (الوصيف).

3) عرب أفريقيا

يعد المنتخب المغربي هو المنتخب العربي الوحيد من قارة أفريقيا الذي تأهل لنصف النهائي بعدما خسر منتخب الجزائر بركلات الترجيح على يد منتخب الإمارات.

