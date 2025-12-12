نرمين الفقي والسقا وأحمد رزق.. 20 صورة من زفاف فريدة محمد هنيدي

احتفل النجم محمد هنيدي بزفاف ابنته فريدة الذي أقيم مساء الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، إلى جانب الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين.

وشهد حفل الزفاف حضور كل من الفنان علاء مرسي، الفنانة مي سليم، الفنان أحمد رزق، الفنان محمود عبد المغني، الفنان حسام داغر، الفنان أحمد ادم، المخرج مجدي الهواري، الفنان عماد زيادة، المنتج جمال العدل، الفنان محمد ثروت، الفنانة نيرمين الفقي، الفنان صبري فواز، الفنان خالد زكي وقاموا بتهنئة هنيدي والتقطوا معه العديد من الصور التذكارية.

محمد هنيدي يرى ابنته بفستان الزفاف لأول مرة

ظهر هنيدي في مقطع فيديو من كواليس حفل الزفاف وهو يستعد لرؤية ابنته فريدة بفستان الزفاف لأول مرة قبل أن يقوم بتسليمها لزوجها، وبدى هنيدي متأثرا بزواج ابنته وقام باحتضانها فور رؤيته لها.

بكاء فريدة في أحضان والدها

جمع الفنان محمد هنيدي بابنته رقصة رومانسية، وظهرت فريدة وهي تبكي في أحضان والدها على أنغام أغنية "بنت أبوها" وسط تصفيق الحضور.

فريدة ترقص مع زوجها على الدبكة اللبنانية

احتفلت فريدة بزواجها بطريقة رومانسية، إذ ظهرت وهي ترقص مع زوجها على أنغام الدبكة اللبنانية وسط سعادة المتواجدين بدخولهما عش الزوجية

أحمد السقا يرقص في حفل زفاف ابنة صديق عمره

حرص الفنان أحمد السقا على حضور حفل زفاف فريدة ابنة صديق عمره محمد هنيدي، وظهر السقا ممسكا بالطبلة وهو يشارك بإحدى فقرات حفل الزفاف احتفالا بفريدة ووالدها.

