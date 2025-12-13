رسالة مؤثرة من شقيق يزن النعيمات بعد إصابة الرباط الصليبي

موعد مباراة آرسنال و وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

موعد مباراة بيراميدز و فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة

دعم بدر النعيمات شقيقه يزن النعيمات بعدما تعرض الأخير لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب الأردن والعراق.

نتيجة مباراة الأردن و العراق

منتخب الأردن فاز بهدف نظيف على نظيره العراقي خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب 2025.

ونشر بدر صورة تجمعه بشقيقه يزن عبر حسابه بمنصة انستجرام عقب المباراة مذيلاً إياها بتعليق:"أخي الغالي.. الأفضل ، وقلب العزيمة في كل مباراة".

وأضاف بدر النعيمات:"قدر الله وما شاء فعل، إصابتك مجرد امتحان جديد لقوتك وإصرارك اللي تعودنا عليهم.. أنت دائماً كنت مصدر القوة إلنا وقدوتي في الصبر والإصرار واليوم أنا فخور فيك أكثر من أي وقت".

وأتم تدوينته:"كل أمنياتي لك بالشفاء العاجل والعودة الأقوى.. واثق إنك راح ترجع للملعب مثل ما عرفناك ثابت، قوي، ورافع راسنا كلنا، الحمد لله على سلامتك وراح نوقف جنبك بكل خطوة..الله يشفيك ويعافيك يا أخوي وترجع تفرّح الأردن وجمهورك من جديد".

اقرأ أيضًا:

أحمد السقا يكشف حقيقة حذف فيديو دعمه لصلاح من على إنستجرام

موعد مباراة بيراميدز و فلامنجو في كأس إنتركونتيننتال والقناة الناقلة