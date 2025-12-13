10 صور لزوجة محمد النني الثانية مع ابنهما

خطفت البلوجر المغربية حنان الزوجة الثانية لنجم وسط الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر محمد النني، الأنظار خلال الساعات الماضية، من خلال مشاركة متابعيها على "إنستجرام"، مجموعة من الصور.

ونشرت حنان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها وهى تحمل نجلها.

وتعرف زوجة محمد النني بحبها الكبير للقطط، لذا شاركت عدد من الصور أيضًا لمجموعة من القطط التي تتواجد داخل منزلها.

وفي سياق متصل، كان محمد النني شارك رفقة منتخب مصر في بطولة كأس العرب 2025، في المقامة حاليا في قطر، والذي خرج منها المنتخب من دور المجموعات.

ولم يتمكن المنتخب المصري الثاني بقيادة حلمي طولان، من تحقيق أي فوز في كأس العرب، حيث خاض 3 مباريات في البطولة، تلقى الهزيمة في مباراة وتعادل في لقائين ليودع البطولة من دور المجموعات.

أقرأ أيضًا:

"خرج محمولا على نقالة".. إصابة هدف الأهلي في مباراة الأردن والعراق

"آسف مليون مرة".. رسالة مؤثرة من أفشة بعد وداع منتخب مصر لكأس العرب