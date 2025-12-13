بعد ظهور حالات تحرش جديدة بأحد مدارس التجمع، قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي إن الأطفال في مرحلة KG هم الفئة الأكثر استهدافًا في هذه الحوادث، خصوصًا في المدارس المميزة، موضحًا أن هناك عدة أسباب تجعلهم أكثر عرضة للخطر.

أوضح "شوقي" أن صغر سن الأطفال في مرحلة KG وعدم قدرتهم على التعبير اللفظي عن ما يحدث لهم يجعلهم يمرون بتجارب غير طبيعية أثناء التحرش دون أن يدركوا أنها خطأ، مشيراً إلى أن الأطفال عادة ما يعرفون المتحرش ويثقون فيه، سواء كان فرد أمن أو موظفًا بالمدرسة، خاصة إذا شاهدوا أولياء أمورهم يعطفون عليه، ما يسهل استدراجهم.

وأكد أن المتحرش يستخدم حيلًا لإيهام الأطفال باللعب أو تقديم هدايا مثل البالونات أو الورود، بهدف الانفراد بهم دون علمهم أو شعورهم بالخطر، وبيّن أن الأطفال المستجدين في المدرسة، وصغر سنهم، لا يكون لديهم علاقات قوية مع زملائهم أو المعلمين، ما يحد من قدرتهم على التحدث عن ما يحدث لهم أو طلب المساعدة من أولياء الأمور.

وأشار الخبير إلى أن دوافع المتحرشين تشمل الرغبات الجنسية المريضة، الشعور بالانتقام من المجتمع، واستغلال الثقة المفرطة لأولياء الأمور بالعاملين بالمدارس المميزة، إضافة إلى معرفة أن الأسر قد تخشى فضائح التحرش حفاظًا على سمعتها.

ولفت شوقي إلى أن غياب الإشراف أو عدم وجود كاميرات مراقبة، وكثرة العاملين في المدرسة من أمن وسائقين وعمال، تخلق ظروفًا مهيأة للمتنحرش للانفراد بالطفل، واختيار فريسته وفق مواصفات معينة مثل الخجل أو قلة الكلام.

وأِشار الدكتور تامر شوقي إلى أن المدارس تجمع مئات الأطفال يوميًا، مما يتيح للمتحرش التعرف على الأطفال واستهدافهم بسهولة، مشددًا على ضرورة تعزيز الرقابة والإشراف وحماية الأطفال بالمدارس المميزة من أي تهديدات محتملة.

