"أدريانو في ضهر همام".. رقص أحمد السقا بالطبلة في زفاف فريدة ابنة محمد

بالصور- رقص فريدة ابنة محمد هنيدي وزوجها على الدبكة في حفل زفافها

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أيتن عامر

خضعت الفنانة أيتن عامر لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

ظهرت أيتن في الصور خلال حضورها إحدى الفعاليات، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية، إذ ظهرت بإطلالة كاجوال شبابية حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، كما ظهرت في إحدى الصور مع الفنان خالد سليم وكتبت أيتن على الصور: "بعض الطاقة لا يمكن تجاهلها".

كارول سماحة

استعرضت المطربة كارول سماحة، إطلالتها بحفل ختام مهرجان البحر الأحمر بالسعودية في دورته الخامسة هذا العام.

ونشرت كارول، الصور التي ظهرت فيها بفستان أسود جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لحظات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. ممتنة للحب".

وئام مجدي

نشرت الفنانة وئام مجدي صور جديدة خلال حضورها إحدى الفعاليات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مرتدية جيب قصير خطفت به الأنظار.

ياسمينا العبد

احتفلت الفنانة الشابة باسمينا العبد بنجاح مسلسل "ميد تيرم" الذي يعرض حاليا ويحقق نسب مشاهدات مرتفعة.

ونشرت صور من الكواليس مع فريق العمل عبر حسابها على انستجرام,

نانسي عجرم

خطفت المطربة نانسي عجرم، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت نانسي، الصور مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "ليلةٌ تتألق فيها الحب والموسيقى".