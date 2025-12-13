لاعب يونيون برلين: صلاح يتعرض لعدم احترام.. ولا أعرف الكثير عن الكرة المصرية
كتب : محمد القرش
علق جلال عبد الرحمن لاعب فريق يونيون برلين الألماني للشباب، على أزمة المصري محمد صلاح مع أرني سلوت وإدارة ليفربول.
وقال صاحب الأصول المصرية في تصريحات خاصة "لمصراوي": "بدايتي كانت مثل أي طفل يعشق الكرة، ولكن نقطة التحول كانت عندما تم رصدي من قبل كشافة نادي يونيون برلين".
وأضاف: "لقد تابعوني ورأوا فيّ موهبة تستحق التطوير، ومن هنا بدأت رحلتي الحقيقية مع هذا النادي العريق الذي يمنح الفرصة للمواهب الشابة، وأنا فخور بارتداء قميص هذا الفريق".
وواصل: "معلوماتي عن الكرة المحلية في مصر ليست كثيرة جدا، بحكم تركيزي الكامل في التدريبات والمباريات هنا في ألمانيا".
وزاد: "لكنني أعلم أن مصر تمتلك تاريخا كبيرا وشعبية جارفة لكرة القدم".
وتابع: "محمد صلاح بالنسبة لي هو أسطورة حية، في رأيي الشخصي، هو أفضل لاعب ارتدى قميص ليفربول في التاريخ بلا منازع".
واختتم: "أشعر أحيانا أنه يتعرض لعدم الاحترام من قبل الفريق أو في طريقة التعامل مع وضعه مؤخرا، وهو أمر لا يليق بما قدمه من إنجازات وتاريخ للنادي الإنجليزي".