لاعب يونيون برلين: صلاح يتعرض لعدم احترام.. ولا أعرف الكثير عن الكرة المصرية

كتب : محمد القرش

06:36 ص 13/12/2025
    محمد صلاح (2)
    محمد صلاح (1)
    محمد صلاح (7)
    محمد صلاح (8)
    محمد صلاح (3)
    محمد صلاح

علق جلال عبد الرحمن لاعب فريق يونيون برلين الألماني للشباب، على أزمة المصري محمد صلاح مع أرني سلوت وإدارة ليفربول.

وقال صاحب الأصول المصرية في تصريحات خاصة "لمصراوي": "بدايتي كانت مثل أي طفل يعشق الكرة، ولكن نقطة التحول كانت عندما تم رصدي من قبل كشافة نادي يونيون برلين".

وأضاف: "لقد تابعوني ورأوا فيّ موهبة تستحق التطوير، ومن هنا بدأت رحلتي الحقيقية مع هذا النادي العريق الذي يمنح الفرصة للمواهب الشابة، وأنا فخور بارتداء قميص هذا الفريق".

وواصل: "معلوماتي عن الكرة المحلية في مصر ليست كثيرة جدا، بحكم تركيزي الكامل في التدريبات والمباريات هنا في ألمانيا".

وزاد: "لكنني أعلم أن مصر تمتلك تاريخا كبيرا وشعبية جارفة لكرة القدم".

وتابع: "محمد صلاح بالنسبة لي هو أسطورة حية، في رأيي الشخصي، هو أفضل لاعب ارتدى قميص ليفربول في التاريخ بلا منازع".

واختتم: "أشعر أحيانا أنه يتعرض لعدم الاحترام من قبل الفريق أو في طريقة التعامل مع وضعه مؤخرا، وهو أمر لا يليق بما قدمه من إنجازات وتاريخ للنادي الإنجليزي".

محمد صلاح ليفربول جلال عبد الرحمن يونيون برلين

