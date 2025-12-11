جدة- منى الموجي:

فاز فيلم "اللي باقي منك" للمخرجة شيرين دعيبس بجائزة اليُسر الفضّية للفيلم الطويل، في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم مساء يوم الخميس 11 ديسمبر، بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

الفيلم شارك في بطولته: آدم بكري، صالح بكري، محمد بكري، شيرين دعيبس، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف وإخراج شيرين دعيبس.

يحكي الفيلم قصة معاناة أسرة فلسطينية من خلال ثلاثة أجيال، بداية من عام 1948 وحتى عام 2022.

حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، شهد حضور: يسرا، أنتوني هوبكنز، سلمان خان، إدريس ألبا، مي عمر، لبلبة، انتصار، محمد سامي، حسن الرداد، هنا شيحة، درة، نادين لبكي، عهد كامل، سارة طيبة، جورج خباز، وقدمته ريا أبي راشد مع ياسر السقاف.