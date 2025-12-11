إعلان

"اللي باقي منك" يفوز بجائزة اليسر الفضية في مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب : منى الموجي

11:04 م 11/12/2025

فيلم اللي باقي منك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

جدة- منى الموجي:

فاز فيلم "اللي باقي منك" للمخرجة شيرين دعيبس بجائزة اليُسر الفضّية للفيلم الطويل، في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي أقيم مساء يوم الخميس 11 ديسمبر، بميدان الثقافة في جدة بالمملكة العربية السعودية.

الفيلم شارك في بطولته: آدم بكري، صالح بكري، محمد بكري، شيرين دعيبس، ومجموعة كبيرة من الفنانين، تأليف وإخراج شيرين دعيبس.

يحكي الفيلم قصة معاناة أسرة فلسطينية من خلال ثلاثة أجيال، بداية من عام 1948 وحتى عام 2022.

حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، شهد حضور: يسرا، أنتوني هوبكنز، سلمان خان، إدريس ألبا، مي عمر، لبلبة، انتصار، محمد سامي، حسن الرداد، هنا شيحة، درة، نادين لبكي، عهد كامل، سارة طيبة، جورج خباز، وقدمته ريا أبي راشد مع ياسر السقاف.

فيلم اللي باقي منك جائزة اليُسر الفضّية للفيلم الطويل مهرجان البحر الأحمر السينمائي حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي السعودية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"تواجد إمام عاشور".. الكشف عن قائمة منتخب مصر النهائية للمشاركة في أمم أفريقيا
* تاون جاس تدفع بفرق الطوارئ بعد انفجار غامض أدى لانهيار عقار في إمبابة
* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟