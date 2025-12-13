سلوت يصدم محمد صلاح

أعاد المدير الفني الهولندي أرني سلوت النجم المصري محمد صلاح لقائمته التي ستخوض مباراة برايتون بعدما تم استبعاد اللاعب من قائمة مباراة إنتر ميلان الماضية في دوري أبطال أوروبا.. ولكن يبدو أن الأمر ليس نهاية للأزمة؟

أزمة محمد صلاح مع ليفربول

ويمر محمد صلاح بأزمة مع مسؤولي نادي ليفربول ومدرب فريقه أرني سلوت بعد تصريحاته ضدهما على خلفية جلوسه بديلاً في ثلاث مباريات متتالية ليتم استبعاده من القائمة التي خاضت مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

صحيفة thisisanfield ذكرت عبر تقرير لها مساء أمس الجمعة أن صلاح لن يشارك أساسيًا أمام برايتون وسيكون على مقاعد البدلاء مجددًا لاعتماد سلوت على الثنائي ألكسندر إيزاك وإيكتيكي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

ليفربول سيستضيف نظيره برايتون عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 لزملائه.

اقرأ أيضًا:

"مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته السابقة أمام برايتون؟

"لن ينجو في هذه الحالة".. عضو مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن أزمة أرض أكتوبر