مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

سلوت يصدم محمد صلاح

كتب : مصطفى الجريتلي

01:56 ص 13/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (7)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 12 صورة
    شقيقة محمد صلاح (1)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 12 صورة
    محمد صلاح (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعاد المدير الفني الهولندي أرني سلوت النجم المصري محمد صلاح لقائمته التي ستخوض مباراة برايتون بعدما تم استبعاد اللاعب من قائمة مباراة إنتر ميلان الماضية في دوري أبطال أوروبا.. ولكن يبدو أن الأمر ليس نهاية للأزمة؟

أزمة محمد صلاح مع ليفربول

ويمر محمد صلاح بأزمة مع مسؤولي نادي ليفربول ومدرب فريقه أرني سلوت بعد تصريحاته ضدهما على خلفية جلوسه بديلاً في ثلاث مباريات متتالية ليتم استبعاده من القائمة التي خاضت مباراة إنتر في دوري أبطال أوروبا.

صحيفة thisisanfield ذكرت عبر تقرير لها مساء أمس الجمعة أن صلاح لن يشارك أساسيًا أمام برايتون وسيكون على مقاعد البدلاء مجددًا لاعتماد سلوت على الثنائي ألكسندر إيزاك وإيكتيكي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

ليفربول سيستضيف نظيره برايتون عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي.

إحصائيات محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح شارك بقميص ليفربول خلال الموسم الحالي بـ 19 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 3 لزملائه.

اقرأ أيضًا:

"مساهمات كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته السابقة أمام برايتون؟

"لن ينجو في هذه الحالة".. عضو مجلس إدارة الزمالك يتحدث عن أزمة أرض أكتوبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول موعد مباراة ليفربول وبرايتون ليفربول ضد برايتون الدوري الإنجليزي برايتون سلوت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة