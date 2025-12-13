إعلان

الإيجار القديم.. بالأرقام ننشر الأسعار الشهرية لكل منطقة

كتب-عمرو صالح:

08:00 ص 13/12/2025

الإيجار القديم

حدد قانون الإيجار القديم، عدة ضوابط مالية لتنظيم القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، وذلك في إطار إعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين.

ووفقًا للمادة (4) من القانون، فإن القيمة الإيجارية القانونية للمناطق المتميزة ستكون 20 ضعف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى ألف جنيه شهريًا، بينما المناطق المتوسطة ستسدد 10 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 400 جنيه، والمناطق الاقتصادية 250 جنيهًا كحد أدنى.

وأشار القانون إلى التزام المستأجرين بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء لجان الحصر، بحسب المادة (3)، على أن يتم تسوية الفروق بعد إعلان نتائج لجان الحصر الرسمية من قبل المحافظ المختص، وتقسيط الفروقات المستحقة على مدى فترة مساوية للمدة التي استحقت عنها

قانون الإيجار القديم تنظيم القيمة الإيجارية الإيجار الشهري للوحدات

