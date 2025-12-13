"موقف صلاح".. التشكيل المتوقع لليفربول أمام برايتون

لاعب يونيون برلين: صلاح يتعرض لعدم احترام.. ولا أعرف الكثير عن الكرة المصرية

استقر المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

ليفربول سيستضيف نظيره برايتون عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 من البريميرليج.

وسيجلس محمد صلاح العائد لقائمة ليفربول بعد غياب عن مباراة إنتر بدوري الأبطال، على مقاعد البدلاء في مباراة برايتون، بحسب صحيفة "thisisanfield".

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام برايتون

ومن المتوقع أن يبدأ أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – جو جوميز.

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي – ريان جرافنبيرخ – كورتس جونز.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز – ألكسندر إيزاك – هوجو إيكتيكي.

ترتيب ليفربول و برايتون في الدوري الإنجليزي

فريق ليفربول يحتل قبل المباراة المركز العاشر برصيد 23 نقطة فيما يحتل فريق برايتون المركز الثامن بالرصيد ذاته.

