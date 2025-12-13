مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"موقف صلاح".. التشكيل المتوقع لليفربول أمام برايتون

كتب : مصراوي

07:43 ص 13/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (9)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (8)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (3)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (9)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استقر المدير الفني الهولندي لفريق ليفربول أرني سلوت على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبرايتون

ليفربول سيستضيف نظيره برايتون عند الخامسة عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 16 من البريميرليج.

وسيجلس محمد صلاح العائد لقائمة ليفربول بعد غياب عن مباراة إنتر بدوري الأبطال، على مقاعد البدلاء في مباراة برايتون، بحسب صحيفة "thisisanfield".

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول أمام برايتون

ومن المتوقع أن يبدأ أرني سلوت المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ميلوس كيركيز – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – جو جوميز.

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي – ريان جرافنبيرخ – كورتس جونز.

خط الهجوم: فلوريان فيرتز – ألكسندر إيزاك – هوجو إيكتيكي.

ترتيب ليفربول و برايتون في الدوري الإنجليزي

فريق ليفربول يحتل قبل المباراة المركز العاشر برصيد 23 نقطة فيما يحتل فريق برايتون المركز الثامن بالرصيد ذاته.

اقرأ أيضًا:

"95 مليون جنيه على الأقل".. ما هي مكافأة مباراة بيراميدز وفلامنجو؟

"عقدة للأهلي وصدمة للزمالك".. 4 ملامح من الجولة الأولى بكأس رابطة الأندية المصرية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح يفربول وعد مباراة برايتون وليفربول رتيب ليفربول وبرايتون باريات ليفربول شكيل ليفربول زمة محمد صلاح في ليفربول رني سلوت حمد صلاح

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة