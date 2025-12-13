إعلان

ما هو موعد أول إجازة رسمية في 2026 لموظفي العام والخاص؟

كتب- محمد أبو بكر:

09:00 ص 13/12/2025

تعبيرية

يبحث العديد من المواطنين والعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المختلفة عن موعد أول إجازة رسمية في 2026؛ بهدف تنسيق أعمالهم وتنظيم أنشطتهم المهنية والعائلية والدينية، خاصة مع اقتراب بداية العام الجديد.

موعد أول إجازة مقبلة في 2026

يرصد "مصراوي"، موعد أول إجازة في 2026 وقائمة الإجازات الرسمية، والتي تشمل المناسبات الوطنية والدينية، وذلك على النحو التالي:

يوافق يوم 7 يناير الأربعاء عيد الميلاد المجيد، وهو أول إجازة رسمية في العام الجديد 2026.

قائمة الإجازات الرسمية في 2026:

25 يناير (الأحد): عيد الشرطة وثورة 25 يناير.

20 – 22 مارس (الجمعة – الأحد): إجازة عيد الفطر المبارك (3 أيام).

13 أبريل (الإثنين): إجازة شم النسيم.

25 أبريل (السبت): عيد تحرير سيناء.

1 مايو (الجمعة): عيد العمال.

26 مايو (الثلاثاء): وقفة عرفات.

27 – 29 مايو (الأربعاء – الجمعة): عيد الأضحى المبارك.

17 يونيو (الأربعاء): رأس السنة الهجرية 1448 هـ.

30 يونيو (الثلاثاء): ذكرى ثورة 30 يونيو.

23 يوليو (الخميس): عيد ثورة يوليو.

26 أغسطس (الأربعاء): المولد النبوي الشريف.

6 أكتوبر (الثلاثاء): عيد القوات المسلحة (نصر أكتوبر).

