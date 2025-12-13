أمطار ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن طقس الـ6 أيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم السبت 13 ديسمبر وحتى الخميس 18 ديسمبر على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد أن من شبورة مائية من 3-9 صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت الأرصاد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر يصحبها نشاط للرياح بدأ من الأحد وحتى الثلاثاء.

وتوقعت الأرصاد نشاط للرياح يومي الأربعاء والخميس على معظم أنحاء البلاد

