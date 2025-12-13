رغم إعلان ترامب.. تايلاند تتعهد بمواصلة القتال ضد كمبوديا

وكالات

تعهدت تايلاند بمواصلة القتال على الحدود المتنازع عليها مع كمبوديا، في الوقت الذي شنت فيه طائرات مقاتلة غارات على أهداف اليوم السبت، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه توسط في وقف إطلاق النار بين البلدين.

وقال رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، في منشور على موقع فيسبوك اليوم، إن بلاده "ستواصل القيام بأعمال عسكرية حتى لا نشعر بمزيد من الأذى والتهديدات لأرضنا وشعبنا"، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وجاء ذلك رغم أن ترامب، الذي توسط في وقف إطلاق النار في النزاع الحدودي الطويل الأمد في أكتوبر الماضي، تحدث إلى أنوتين ورئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت يوم الجمعة، وقال إنهم اتفقوا على "وقف جميع عمليات إطلاق النار".

ولكن لم يذكر أي منهما أي اتفاق في البيانات التي صدرت بعد مكالماتهما مع ترامب، وقال أنوتين إنه لا يوجد وقف لإطلاق النار.

وقال رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت، في بيان نشره السبت على فيسبوك، إن كمبوديا لا تزال تسعى إلى حل سلمي للنزاعات بما يتماشى مع اتفاقية أكتوبر.

وتتبادل كمبوديا وتايلاند إطلاق النار بالأسلحة الثقيلة في عدة نقاط على طول الحدود الممتدة 817 كيلومترًا (508 أميال)، منذ يوم الاثنين الماضي.