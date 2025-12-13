الفلبين تتهم بكين باستهداف قواربها في بحر الصين الجنوبي

وكالات

قال خفر السواحل الفلبيني، اليوم السبت، إن ثلاثة صيادين فلبينيين أُصيبوا بجروح وتعرضت سفينتا صيد "لأضرار جسيمة" عندما أطلقت سفن خفر السواحل الصينية خراطيم المياه في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وأعلن خفر السواحل، أن نحو 20 قارب صيد فلبيني بالقرب من "شعاب سابينا" المتنازع عليها استُهدفت بمدافع المياه ومناورات عرقلة يوم الجمعة.

وأضاف أن زورقًا صغيرًا تابعًا لخفر السواحل الصيني قطع أيضًا حبال مراسي عدة قوارب فلبينية، مما عرّض طواقمها للخطر، وفق ما نقلت وكالة "رويترز".

وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل الفلبيني: "ندعو خفر السواحل الصيني إلى الالتزام بالمعايير السلوكية المعترف بها دوليًا، وإعطاء الأولوية للحفاظ على الأرواح في البحر على ادعاءات إنفاذ القانون التي تعرض حياة الصيادين الأبرياء للخطر".

وأمس الجمعة، أعلن خفر السواحل الصيني أنه أبعد عدة سفن فلبينية واتخذ "إجراءات رقابية".

وعلق المتحدث باسم خفر السواحل الفلبيني جاي تارييلا، اليوم السبت، على إعلان الصين، قائلًا إن هذا البيان كان بمثابة اعتراف بارتكاب مخالفات، بحسب ما أفادت "رويترز".

وأفادت "رويترز"، بأن سفن خفر السواحل الفلبينية التي تم نشرها لمساعدة الصيادين المصابين قد مُنعت مرارًا من الوصول إلى شعاب سابينا.

وجاء في البيان: "على الرغم من هذه التدخلات غير المهنية وغير القانونية، فقد نجح خفر السواحل الفلبيني في الوصول إلى الصيادين هذا الصباح وقدم الرعاية الطبية الفورية للمصابين، إلى جانب الإمدادات الأساسية".

وتقع شعاب سابينا، التي تشير إليها الصين باسم شعاب شيانبين والفلبين باسم شعاب إسكودا، في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين على بعد 150 كم (95 ميلًا) غرب مقاطعة بالاوان.

وتزعم الصين سيادتها على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبًا، وهو ممر مائي يحمل تجارة سنوية تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار. وتتداخل المناطق التي تطالب بها مع المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من بروناي وإندونيسيا وماليزيا والفلبين وفيتنام.

وفي عام 2016، أصدرت محكمة تحكيم دولية حكمًا يقضي بأن مزاعم الصين الشاملة لا أساس لها بموجب القانون الدولي، وهو قرار ترفضه بكين.