كمبوديا: تايلاند تواصل القصف بعد دعوة ترامب للتهدئة

كتب : مصراوي

03:38 ص 13/12/2025

كمبوديا وتايلاند

وكالات

أعلنت كمبوديا استمرار القصف من جانب تايلاند، في تطور ميداني جديد يعكس تصاعد التوتر على الحدود بين البلدين رغم الدعوات الدولية للتهدئة.

وقالت السلطات الكمبودية إن القوات التايلاندية واصلت القصف خلال الساعات الماضية، على الرغم من الدعوة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد العسكري.

وأوضحت التقارير، وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن وكالات أنباء، أن الاشتباكات المتقطعة تسببت في حالة استنفار أمني واسع، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي.

وأكدت كمبوديا أنها تتابع التطورات عن كثب، مشيرةً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية في محاولة لخفض حدة التوتر ووقف العمليات العسكرية.

