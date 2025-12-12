في تطور جديد يزيد من حالة الغموض حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح داخل قلعة أنفيلد، أعلن أرني سلوت، المدير الفني لليفربول، عن عقد جلسة حاسمة مع اللاعب صباح اليوم الجمعة، لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة الغد أمام برايتون بالدوري الإنجليزي.

ورفض سلوت، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس"، تقديم إجابة قاطعة حول ما إذا كان صلاح قد خاض بالفعل مباراته الأخيرة بقميص ليفربول، مكتفيا برد زاد من التكهنات، قائلا: "سأجري محادثة مع (مو) هذا الصباح، ونتيجة تلك المحادثة هي التي ستحدد كيف سنمضي قدما".

رسالة غامضة

وكان المدرب الهولندي حذرا في حديثه عن الأزمة، حيث أضاف: "ما أحتاجه هو الحديث معه هو شخصيا، في المرة القادمة التي أتحدث فيها بخصوص (مو)، يجب أن يكون الحديث موجها له وليس هنا أمام الإعلام، ليس لدي الكثير لأقوله الآن؛ سأتحدث معه اليوم، والنتيجة ستحدد شكل الأمور غدا".

كواليس الأسبوع الساخن

وكشف مدرب ليفربول عن وجود الكثير من الكواليس خلال الأيام الماضية، واختتم: "لقد دارت الكثير من المحادثات في الأسبوع الماضي، وتحديدا منذ مباراة سندرلاند، كانت هناك نقاشات مكثفة بين ممثليه وممثلي النادي، وكذلك بيني وبينه".

وتترقب جماهير ليفربول والعشاق في مصر نتائج هذه الجلسة الصباحية، التي قد ترسم الملامح النهائية لعلاقة صلاح بالنادي الإنجليزي، سواء بالبقاء واللعب أمام برايتون، أو التأكيد على قرب الرحيل.