دوّن النجم الإنجليزي بصفوف كريمونيسي الإيطالي جايمي فاردي اسمه بسجلات الكالتشيو بعد 10 مباريات فقط.

فاردي صاحب الـ 38 عامًا حصد جائزة أفضل لاعب عن شهر نوفمبر 2025 في الدوري الإيطالي كأول لاعب إنجليزي يحصد الجائزة وكذلك أول لاعب من كريمونيسي يحصد الجائزة.

إحصائيات فاردي مع كريمونيسي

المهاجم الإنجليزي انضم لصفوف كريمونيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من صفوف ليستر سيتي في بلاده.

وشارك فاردي بقميص كريمونيسي خلال الموسم الجاري بـ 10 مباريات سجل خلالها 4 أهداف ولم يصنع أي هدف فيما حصل على بطاقتين صفراويتين بواقع 783 دقيقة لعب.

فاردي خاض خلال شهر نوفمبر 5 مباريات بالدوري الإيطالي سجل خلالها 3 أهداف بعدما شارك أساسيًا بهذه المباريات.

ترتيب كريمونيسي في الدوري الإيطالي

ويحتل فريق كريمونيسي المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 20 نقطة.

La favola non è finita, ha solo trovato un nuovo capitolo. 🔥

Jamie Vardy è il Player of the Month di novembre 👑



Ora su #FC26#POTM #SerieAEnilive @easportsfcit pic.twitter.com/J3urq6JcYD — Lega Serie A (@SerieA) December 11, 2025

