كأس العرب

المغرب (الثاني)

1 0
16:30

سوريا

الدوري الأوروبي

يونج بويز

0 0
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

ريال بيتيس

مهاجم الزمالك يقود تشكيل فلسطين أمام السعودية في كأس العرب 2025

كتب : نهي خورشيد

06:51 م 11/12/2025
أعلن إيهاب أبو جزر، المدير الفني لمنتخب فلسطين، التشكيلة الرسمية لفريقه في المواجهة المرتقبة التي تجمعه مساء اليوم بنظيره المنتخب السعودي ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وتقام المباراة على أرضية استاد لوسيل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

جاء تشكيل منتخب فلسطين على النحو التالي:

في حراسة المرمى: رامي حماده.

في خط الدفاع: ميلاد تيرمانيني – محمد صالح – مصعب البطاط – وجدي نبهان.

في خط الوسط: عميد محاجنة – حامد حمدان – تامر صيام – خالد النبريص.

في خط الهجوم: عدي الدباغ – زيد القنبر.

