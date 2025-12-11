مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

0 3
19:45

ريال بيتيس

كأس العرب

فلسطين

1 1
19:30

السعودية

الدوري الأوروبي

يونج بويز

0 0
19:45

ليل

جميع المباريات

إعلان

فيديو هدف فوز منتخب المغرب على سوريا في بطولة كأس العرب

كتب : محمد الميموني

07:20 م 11/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    المغرب وسوريا (2)
  • عرض 5 صورة
    المغرب وسوريا (3)
  • عرض 5 صورة
    المغرب وسوريا (4)
  • عرض 5 صورة
    المغرب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حقق منتخب المغرب الثاني الفوز على نظيره منتخب سوريا اليوم الخميس، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب 2025.

ونجح وليد أزارو، في تسجيل هدف منتخب المغرب الوحيد في اللقاء وهدف الفوز، عند الدقيقة ال79 من عمر المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم.

وبهذا الفوز ضمن منتخب المغرب الثاني، الصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر.

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب 2025 تقام في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بطولة كأس العرب مباراة المغرب وسوريا المغرب وسوريا فوز منتخب المغرب على سوريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* قرار عاجل من الهيئة الوطنية للانتخابات بعد وفاة مرشح حدائق القبة
نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟