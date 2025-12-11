فيديو هدف فوز منتخب المغرب على سوريا في بطولة كأس العرب

حقق منتخب المغرب الثاني الفوز على نظيره منتخب سوريا اليوم الخميس، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العرب 2025.

ونجح وليد أزارو، في تسجيل هدف منتخب المغرب الوحيد في اللقاء وهدف الفوز، عند الدقيقة ال79 من عمر المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم.

وبهذا الفوز ضمن منتخب المغرب الثاني، الصعود إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب 2025، المقامة حاليا في قطر.

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب 2025 تقام في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى يوم 18 من الشهر ذاته.