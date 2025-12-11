كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب اليوم الخميس، عن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

وشهدت قائمة المغرب تواجد 28 لاعباً، من ضمنهم محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان رغم تعرضه لإصابة قوية مؤخرًا.

وجاءت قائمة منتخب المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) – منير المحمدي (نهضة بركان) – المهدي لحرار (الرجاء).

الدفاع: نايف أكرد (أولمبيك مارسيليا) – غانم سايس (السد القطري) – نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان )– محمد الشيبي (بيراميدز) – جواد الياميق (النجمة السعودي) – أنس صلاح الدين (أيندهوفن الهولندي) – عبد الحميد آيت بودلال (ستاد رين الفرنسي) – آدم ماسينا (تورينو الإيطالي).

خط الوسط: عز الدين أوناحي (جيرونا) – سفيان أمرابط (ريال بيتيس) – بلال الخنوس (ليستر سيتي) – إسماعيل الصيباري (أيندهوفن) – إلياس بنصغير (باير ليفركوزن) – نائل العيناوي (روما) – أسامة تيرجالين (فينورد).

خط الهجوم: يوسف النصيري (فنربخشىة) – سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس) – عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس) – إبراهيم دياز (ريال مدريد) – إلياس إخوماش (فياريال) – شمس الدين الطالبي (سندرلاند).