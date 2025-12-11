مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي

دينامو زغرب

- -
19:45

ريال بيتيس

كأس العرب

المغرب (الثاني)

1 0
16:30

سوريا

الدوري الأوروبي

سلتيك

- -
22:00

روما

جميع المباريات

إعلان

بتواجد الشيبي وحكيمي.. الركراكي يعلن قائمة المغرب النهائية لأمم إفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

06:15 م 11/12/2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب 2022 (4) (1)
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب 1_7
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب يتأهل لكأس العالم
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب يتأهل لكأس العالم
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب يتأهل لكأس العالم
  • عرض 8 صورة
    منتخب المغرب يتأهل لكأس العالم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب اليوم الخميس، عن القائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير 2026.

وشهدت قائمة المغرب تواجد 28 لاعباً، من ضمنهم محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وأشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان رغم تعرضه لإصابة قوية مؤخرًا.

وجاءت قائمة منتخب المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال السعودي) – منير المحمدي (نهضة بركان) – المهدي لحرار (الرجاء).

الدفاع: نايف أكرد (أولمبيك مارسيليا) – غانم سايس (السد القطري) – نصير مزراوي (مانشستر يونايتد) – أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان )– محمد الشيبي (بيراميدز) – جواد الياميق (النجمة السعودي) – أنس صلاح الدين (أيندهوفن الهولندي) – عبد الحميد آيت بودلال (ستاد رين الفرنسي) – آدم ماسينا (تورينو الإيطالي).

خط الوسط: عز الدين أوناحي (جيرونا) – سفيان أمرابط (ريال بيتيس) – بلال الخنوس (ليستر سيتي) – إسماعيل الصيباري (أيندهوفن) – إلياس بنصغير (باير ليفركوزن) – نائل العيناوي (روما) – أسامة تيرجالين (فينورد).

خط الهجوم: يوسف النصيري (فنربخشىة) – سفيان رحيمي (العين الإماراتي) – أيوب الكعبي (أولمبياكوس) – عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس) – إبراهيم دياز (ريال مدريد) – إلياس إخوماش (فياريال) – شمس الدين الطالبي (سندرلاند).

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب المغرب قائمة منتخب المغرب كأس أمم إفريقيا أمم إفريقيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

نقيب البيطريين ينصح المواطنين: "اوعى تقول للجزار عايز حتة لحمة حمراء"
ساويرس: تنمية مهارات الشباب يرفع رواتبهم لـ15 ألف جنيه وهو الحد الأدنى للمعيشة
لا ننكر.. توضيح مهم من الصحة بشأن ارتفاع الإصابات التنفسية
بعد تأثيرها على قبرص واليونان.. هل تتأثر مصر بـ"العاصفة بايرون"؟