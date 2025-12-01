أول تعليق من لاعب بيراميدز بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر المشارك في كأس

شهدت مباراة تونس وسوريا، التي أقيمت اليوم في بطولة كأس العرب 2025، تطبيق قرار استبعاد اللاعب المصاب من الملعب لمدة دقيقتين، للمرة الأولى في ملاعب كرة القدم، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي.

وفي الدقيقة 83 من عمر مباراة تونس وسوريا، في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب، تعرض لاعب منتخب سوريا للإصابة، ليتم دخول الجهاز الطبي إلى أرضية الملعب لعلاجه.

وبعد علاج الجهاز الطبي للاعب داخل أرضية الملعب، قرر الحكم استبعاده من اللقاء وخروج خارج الملعب لمدة دقيقتين، لتكون هذه المرة الأولى الذي يطبق بها هذا القرار في تاريخ كرة القدم، الذي يهدف إلى تسريع رتم المباريات بشكل كبير وعدم إهدار الوقت.

وكان منتخب سوريا، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب تقام في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

