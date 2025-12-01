مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

تونس الثاني

0 1
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

0 1
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

3 1
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

2 0
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

1 0
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

"استبعاد دقيقتين".. مباراة تونس وسوريا بكأس العرب تشهد حدثا للمرة الأولى في التاريخ

كتب - يوسف محمد:

08:48 م 01/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (1)
  • عرض 5 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (5)
  • عرض 5 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (4)
  • عرض 5 صورة
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت مباراة تونس وسوريا، التي أقيمت اليوم في بطولة كأس العرب 2025، تطبيق قرار استبعاد اللاعب المصاب من الملعب لمدة دقيقتين، للمرة الأولى في ملاعب كرة القدم، بعد إعلان الاتحاد الأفريقي.

وفي الدقيقة 83 من عمر مباراة تونس وسوريا، في الجولة الأولى من بطولة كأس العرب، تعرض لاعب منتخب سوريا للإصابة، ليتم دخول الجهاز الطبي إلى أرضية الملعب لعلاجه.

وبعد علاج الجهاز الطبي للاعب داخل أرضية الملعب، قرر الحكم استبعاده من اللقاء وخروج خارج الملعب لمدة دقيقتين، لتكون هذه المرة الأولى الذي يطبق بها هذا القرار في تاريخ كرة القدم، الذي يهدف إلى تسريع رتم المباريات بشكل كبير وعدم إهدار الوقت.

وكان منتخب سوريا، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره التونسي، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس العرب 2025.

والجدير بالذكر، أن بطولة كأس العرب تقام في قطر خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

أقرأ أيضًا:

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العرب تونس سوريا مباراة سوريا وتونس بطولة كأس العرب

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

توخوا الحذر.. الأرصاد تصدر بيانًا بشأن الشبورة المائية وطقس الساعات المقبلة
منظمة الصحة العالمية تحذر من حقن فقدان الوزن |تفاصيل
قرار من الاتحاد الأفريقي بشأن أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي
يلتقي منتخب مصر الثاني بالنسخة الجارية من كأس العرب قطر
"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا
مصدر: تقسيم تذكرة أتوبيسات النقل العام يشمل الأتوبيسات المكيفة
هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة