أعرب مصعب أبو سيف المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين، عن سعادته الكبيرة بالحديث مع محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي.

وقال مصعب خلال ظهوره عبر قناة "بي إن سبورتس"، رفقة محمد أبو تريكة، قبل انطلاق مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب: "أنا مش مصدق أن أنا واقف بجوار الأسطورة محمد أبو تريكة".

وتواجد أبو تريكة في الاستديو التحليلي، لقناة "بي إن سبورتس"، قبل انطلاق مباراة قطر أمام فلسطين، في الجولة الأولى ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وكان منتخب فلسطين، نجح في تحقيق فوزا قاتلا على حساب نظيره منتخب قطر مستضيف البطولة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر:

وفي سياق متصل يستعد المنتخب المصري، لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العرب، بمواجهة نظيره منتخب الكويت غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

🚨🗣️ المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين :



أنا مش مصدق إني واقف جنب الأسطورة أبو تريكة ♥️🇪🇬🇵🇸

pic.twitter.com/PYMoQgYw98 — عمرو (@bt3) December 1, 2025

أقرأ أيضًا:

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا