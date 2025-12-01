مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب

تونس الثاني

0 1
15:00

سوريا

كأس العرب

قطر

0 1
17:45

فلسطين

كأس مصر

حرس الحدود

3 1
17:00

الإسماعيلي

كأس مصر

طلائع الجيش

1 0
19:30

السكة الحديد

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

"قبل مباراة قطر".. تعليق مميز من منسق منتخب فلسطين عند مشاهدة أبو تريكة

كتب - يوسف محمد:

08:16 م 01/12/2025
    محمد أبو تريكة (3) (1)
    محمد أبو تريكة (2) (1)
    محمد أبو تريكة
    محمد أبو تريكة
    محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق
    محمد أبو تريكة
    محمد أبو تريكة
    محمد أبو تريكة
    أحمد حسن ومحمد أبو تريكة

أعرب مصعب أبو سيف المنسق الإعلامي لمنتخب فلسطين، عن سعادته الكبيرة بالحديث مع محمد أبو تريكة، نجم منتخب مصر السابق ومحلل قنوات "بي إن سبورتس" الحالي.

وقال مصعب خلال ظهوره عبر قناة "بي إن سبورتس"، رفقة محمد أبو تريكة، قبل انطلاق مباراة قطر وفلسطين في كأس العرب: "أنا مش مصدق أن أنا واقف بجوار الأسطورة محمد أبو تريكة".

وتواجد أبو تريكة في الاستديو التحليلي، لقناة "بي إن سبورتس"، قبل انطلاق مباراة قطر أمام فلسطين، في الجولة الأولى ببطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر، خلال الفترة من 1 ديسمبر الجاري حتى يوم 18 من الشهر ذاته.

وكان منتخب فلسطين، نجح في تحقيق فوزا قاتلا على حساب نظيره منتخب قطر مستضيف البطولة، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

موعد مباراة منتخب مصر:

وفي سياق متصل يستعد المنتخب المصري، لخوض أولى مبارياته في بطولة كأس العرب، بمواجهة نظيره منتخب الكويت غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

"28 لاعبا".. حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا

بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تخسر في مستهل مشوارها بكأس العرب أمام سوريا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد أبو تريكة منتخب مصر منتخب فلسطين مصعب أبو سيف قطر وفلسطين

