جميع المباريات

من ركلة حرة.. فيديو الهدف الأول لسوريا أمام تونس في كأس العرب

كتب : محمد القرش

04:29 م 01/12/2025
تقدم منتخب سوريا على نظيره التونسي في المباراة الجارية الآن، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وسجل عمر خربين، نجم المنتخب السوري، هدف التقدم من ركلة حرة مباشرة استقرت في شباك الحارس أيمن دحمان في الدقيقة 48.

ويقع المنتخب السوري في المجموعة الأولى إلى جانب تونس وقطر وفلسطين.

ومن المقرر ان يلاقي منتخب قطر نظيره الفلسطيني في تمام الساعة السادسة إلا ربع مساء اليوم الإثنين.

وتقام بطولة كأس العرب 2025 في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر الجاري.

وبدأ منتخب سوريا المباراة بالتشكيل التالي:

شاهر الشاكر، أحمد فقّا، عبدالله الشامي، خالد كرخلي، زكريا حنان، سيمون أمين، إياد إبراهيم، محمد صهيوني، محمود الأسود، عمر خربين، محمد الحلاق.

