جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول

شهد اليوم العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في ختام الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن أبرز أحداث مباريات اليوم، فوز مانشستر سيتي على نظيره ليفربول، وانتصار أستون فيلا على نظيره بورنموث.

وبعد انتهاء الجولة الحادية عشر، تصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26، ويلحقه في الوصافة مانشستر سيتي برصيد 22 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال - 26 نقطة

2- مانشستر سيتي - 22 نقطة

3- تشيلسي - 20 نقطة

4- سندرلاند - 19 نقطة

5- توتنهام - 18 نقطة

6- أستون فيلا - 18 نقطة

7- مانشستر يونايتد - 18 نقطة

8- ليفربول - 18 نقطة

9- بورنموث - 18 نقطة

10- كريستال بالاس - 17 نقطة

11- برايتون - 16 نقطة

12- برينتفورد - 16 نقطة

13- إيفرتون - 15 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد - 12 نقطة

15- فولهام - 11 نقطة

16- ليدز يونايتد - 11 نقطة

17- بيرنلي - 10 نقاط

18- وست هام يونايتد - 10 نقاط

19- نوتنجهام فورست - 9 نقاط

20- وولفرهامبتون - نقطتين