كأس السوبر المصرى

الأهلي

2 0
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

4 0
16:00

بورنموث

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

3 0
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

2 3
22:00

برشلونة

جميع المباريات

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول

كتب - محمد عبد السلام:

10:19 م 09/11/2025

الدوري الإنجليزي

شهد اليوم العديد من المباريات القوية المليئة بالندية والإثارة في ختام الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن أبرز أحداث مباريات اليوم، فوز مانشستر سيتي على نظيره ليفربول، وانتصار أستون فيلا على نظيره بورنموث.

وبعد انتهاء الجولة الحادية عشر، تصدر فريق أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26، ويلحقه في الوصافة مانشستر سيتي برصيد 22 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال - 26 نقطة

2- مانشستر سيتي - 22 نقطة

3- تشيلسي - 20 نقطة

4- سندرلاند - 19 نقطة

5- توتنهام - 18 نقطة

6- أستون فيلا - 18 نقطة

7- مانشستر يونايتد - 18 نقطة

8- ليفربول - 18 نقطة

9- بورنموث - 18 نقطة

10- كريستال بالاس - 17 نقطة

11- برايتون - 16 نقطة

12- برينتفورد - 16 نقطة

13- إيفرتون - 15 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد - 12 نقطة

15- فولهام - 11 نقطة

16- ليدز يونايتد - 11 نقطة

17- بيرنلي - 10 نقاط

18- وست هام يونايتد - 10 نقاط

19- نوتنجهام فورست - 9 نقاط

20- وولفرهامبتون - نقطتين

