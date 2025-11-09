جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال

أقيمت أمس السبت العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات البريميرليج.

وشهدت الجولة نتائج مثيرة، أبرزها تعادل أرسنال أمام سندرلاند بنتيجة 2-2، كما انتهت مواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد بالتعادل بالنتيجة ذاتها.

وبعد نهاية مباريات أمس، حافظ أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي رغم التعادل برصيد 26 نقطة، بينما جاء مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 19 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال - 26 نقطة

2- مانشستر سيتي - 19 نقطة

3- سندرلاند - 19 نقطة

4- توتنهام - 18 نقطة

5- تشيلسي - 18 نقطة

6- ليفربول - 18 نقطة

7- بورنموث - 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد - 18 نقطة

9- كريستال بالاس - 16 نقطة

10- برايتون - 15 نقطة

11- إيفرتون - 15 نقطة

12- استون فيلا - 15 نقطة

13- برينتفورد - 13 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد - 12 نقطة

15- فولهام - 11 نقطة

16- ليدز يونايتد - 11 نقطة

17- بيرنلي - 10 نقاط

18- وست هام - 10 نقاط

19- نوتنجهام فورست - 6 نقاط

20- ولفرهامبتون - 3 نقاط