كأس السوبر المصرى

سيراميكا كليوباترا

- -
14:45

بيراميدز

كأس السوبر المصرى

الأهلي

- -
17:30

الزمالك

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
18:30

ليفربول

الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

- -
17:15

ريال مدريد

الدوري الإسباني

سيلتا فيجو

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل أرسنال

كتب - محمد عبد السلام:

12:19 ص 09/11/2025

الدوري الإنجليزي

أقيمت أمس السبت العديد من المباريات في الدوري الإنجليزي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من منافسات البريميرليج.

وشهدت الجولة نتائج مثيرة، أبرزها تعادل أرسنال أمام سندرلاند بنتيجة 2-2، كما انتهت مواجهة توتنهام ومانشستر يونايتد بالتعادل بالنتيجة ذاتها.

وبعد نهاية مباريات أمس، حافظ أرسنال على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي رغم التعادل برصيد 26 نقطة، بينما جاء مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 19 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

1- أرسنال - 26 نقطة

2- مانشستر سيتي - 19 نقطة

3- سندرلاند - 19 نقطة

4- توتنهام - 18 نقطة

5- تشيلسي - 18 نقطة

6- ليفربول - 18 نقطة

7- بورنموث - 18 نقطة

8- مانشستر يونايتد - 18 نقطة

9- كريستال بالاس - 16 نقطة

10- برايتون - 15 نقطة

11- إيفرتون - 15 نقطة

12- استون فيلا - 15 نقطة

13- برينتفورد - 13 نقطة

14- نيوكاسل يونايتد - 12 نقطة

15- فولهام - 11 نقطة

16- ليدز يونايتد - 11 نقطة

17- بيرنلي - 10 نقاط

18- وست هام - 10 نقاط

19- نوتنجهام فورست - 6 نقاط

20- ولفرهامبتون - 3 نقاط

