خطف فريق مانشستر يونايتد تعادلاً قاتلاً أمام مستضيفه توتنهام خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف بعد مرور 32 دقيقة عن طريق اللاعب بريان مبويمو.

وأدرك ماتيس تيل هدف التعادل لفريق توتنهام بالدقيقة 84 ثم أضاف زميله ريتشارليسون الهدف الثاني بالدقيقة 90+1.

وأدرك ماتياس دي ليخت هدف التعادل لمانشستر يونايتد بالدقيقة 90+6.

ترتيب مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ورفع التعادل رصيد فريق مانشستر يونايتد إلى النقطة 18 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما وصل توتنهام إلى الرصيد ذاته بعد التعادل ولكن في المركز الثالث.



اقرأ أيضًا:

الأهلي يضع موهبة تشيلية على راداره.. ما القصة؟

"لم يستوعبوا طريقتي والتشكيل لم يُحسم".. توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر



