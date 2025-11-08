مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

2 2
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 0
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

جميع المباريات

مانشستر يونايتد يخطف تعادلاً قاتلاً أمام توتنهام في مباراة +90

كتب : مصراوي

02:37 م 08/11/2025

توتنهام

خطف فريق مانشستر يونايتد تعادلاً قاتلاً أمام مستضيفه توتنهام خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

وتقدم فريق مانشستر يونايتد بهدف بعد مرور 32 دقيقة عن طريق اللاعب بريان مبويمو.

وأدرك ماتيس تيل هدف التعادل لفريق توتنهام بالدقيقة 84 ثم أضاف زميله ريتشارليسون الهدف الثاني بالدقيقة 90+1.

وأدرك ماتياس دي ليخت هدف التعادل لمانشستر يونايتد بالدقيقة 90+6.

ترتيب مانشستر يونايتد وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

ورفع التعادل رصيد فريق مانشستر يونايتد إلى النقطة 18 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي فيما وصل توتنهام إلى الرصيد ذاته بعد التعادل ولكن في المركز الثالث.


اقرأ أيضًا:
الأهلي يضع موهبة تشيلية على راداره.. ما القصة؟

"لم يستوعبوا طريقتي والتشكيل لم يُحسم".. توروب يتحدث عن مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

توتنهام مانشستر يونايتد توتنهام ضد مان يونايتد الدوري الإنجليزي مباريات الدوري الإنجليزي

