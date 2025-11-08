مركز صلاح.. أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2025

"800 ألف جنيه إسترليني ".. نجم توتنهام يتعرض للاحتيال في بنك المشاهير والأثرياء

اقترب عام 2025 على الإنتهاء، حيث شهد منافسة قوية وشرسة على مستوى لاعبي كرة القدم مع الأندية والمنتخبات، أمثال صلاح وهالاند ومبابي ولامين يامال وهاري كين.

واحتل النجم المصري محمد صلاح المرتبة العاشرة، بينما جاء لامين يامال لاعب برشلونة ثنائيا، وإيرلينج هالاند رابعا. (وفقا لموقع "Givemesport")

أفضل 10 لاعبين في العالم

1. كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا)

2. لامين يامال (برشلونة وإسبانيا)

3. هاري كين (بايرن ميونخ وإنجلترا)

4. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي والنرويج)

5. بيدري (برشلونة وإسبانيا)

6. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان وفرنسا)

7. فيتينها (باريس سان جيرمان والبرتغال)

8. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة وبولندا)

9. جود بيلينجهام (ريال مدريد وإنجلترا)

10. محمد صلاح (ليفربول ومصر)