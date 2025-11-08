مباريات الأمس
الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
14:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
17:00

فولهام

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
19:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

يوفنتوس

- -
19:00

تورينو

الدوري الإيطالي

بارما

- -
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

لوهافر

- -
20:00

نانت

مركز صلاح.. أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2025

كتب : محمد القرش

06:00 ص 08/11/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    لامين يامال
  • عرض 10 صورة
    هاري كين
  • عرض 10 صورة
    أيرلينج هالاند 3
  • عرض 10 صورة
    بيدري
  • عرض 10 صورة
    عثمان ديمبيلي
  • عرض 10 صورة
    باريس سان جيرمان
  • عرض 10 صورة
    روبرت ليفاندوفسكي
  • عرض 10 صورة
    جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد خلال مباراة باتشوكا
  • عرض 10 صورة
    محمد صلاح (2)

اقترب عام 2025 على الإنتهاء، حيث شهد منافسة قوية وشرسة على مستوى لاعبي كرة القدم مع الأندية والمنتخبات، أمثال صلاح وهالاند ومبابي ولامين يامال وهاري كين.

واحتل النجم المصري محمد صلاح المرتبة العاشرة، بينما جاء لامين يامال لاعب برشلونة ثنائيا، وإيرلينج هالاند رابعا. (وفقا لموقع "Givemesport")

أفضل 10 لاعبين في العالم

1. كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا)

2. لامين يامال (برشلونة وإسبانيا)

3. هاري كين (بايرن ميونخ وإنجلترا)

4. إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي والنرويج)

5. بيدري (برشلونة وإسبانيا)

6. عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان وفرنسا)

7. فيتينها (باريس سان جيرمان والبرتغال)

8. روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة وبولندا)

9. جود بيلينجهام (ريال مدريد وإنجلترا)

10. محمد صلاح (ليفربول ومصر)

أفضل 10 لاعبين في العالم صلاح محمد صلاح مبابي لامين يامال بيدري ديمبيلي هاري كين

