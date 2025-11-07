مباريات الأمس
"قبل مباراة إنجلترا".. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل إلى الدور المقبل بمونديال الناشئين؟

كتب - يوسف محمد:

06:55 م 07/11/2025
اقترب منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، من ضمان الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للناشئين، بعد التعادل مع فنزويلا اليوم بالبطولة.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة منتخب مصر أمام نظيره فنزويلا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمونديال.

ويمتلك منتخب مصر العديد من الفرص للصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس العالم للناشئين، إذ يحتل حاليا صدارة ترتيب المجموعة الخامسة بالمونديال برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف عن الوصيف منتخب فنزويلا.

وحال تمكن منتخب مصر من الفوز أو التعادل، في المباراة المقبلة على حساب إنجلترا، سيضمن التأهل رسميا إلى الدور المقبل من البطولة.

وفي سياق متصل، وحال تلقى المنتخب الوطني الهزيمة في المباراة المقبلة أمام إنجلترا، وفاز هايتي أمام فنزويلا، سينتظر المنتخب نتائج باقي المجموعات لمعرفة موقفه من التأهل ضمن أفضل ثوالث.

ويشارك منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس، في المجموعة الخامسة بالبطولة، رفقة كلا من: "فنزويلا، هايتي وإنجلترا".

ويذكر أن مونديال الشباب، يقام في قطر، خلال الفترة من 3 نوفمبر الجاري حتى يوم 27 من الشهر ذاته.

منتخب مصر كأس العالم للناشئين مونديال الناشئين موعد مباراة مصر وإنجلترا

